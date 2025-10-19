El Departamento de Justicia radicó cargos criminales contra Alex Antonio Santiago Malavé, acusado de asesinar a José R. Ramos Santiago en un tiroteo ocurrido el viernes 17 de octubre frente a una cafetería en la carretera PR-174 en Bayamón.

Según informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres se presentaron un total de 10 cargos graves y uno menos grave por asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, disparar en un lugar público, destrucción de prueba y daños.

El juez Juan Portell Maldonado encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $750,000, que no fue prestada. Santiago Malavé fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

Según la investigación de la agente Nicole Díaz Hernández, los hechos ocurrieron a eso de las 5:44 a.m., cuando Ramos Santiago, de 56 años, se encontraba en la cafetería y fue sorprendido por dos individuos armados que llegaron en un Mitsubishi Mirage azul. Ambos realizaron múltiples disparos que le provocaron la muerte en el acto.

“Continuaremos trabajando incansablemente para asegurar que quienes cometan actos de violencia como este enfrenten todo el peso de la ley”, expresó la secretaria de Justicia. Las autoridades también investigan a un segundo individuo herido de bala que llegó más tarde al Centro Médico de Río Piedras en un vehículo con impactos de bala, presuntamente vinculado a la escena del crimen. El auto fue ocupado como parte de la evidencia.