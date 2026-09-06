La Fiscalía de San Juan presentó hoy dos cargos por tentativa de asesinato contra una mujer sospechosa de agredir al abogado Irving Prado Galarza, intentar asfixiarlo y posteriormente utilizar su vehículo para atropellarlo en dos ocasiones, durante la madrugada del sábado 5 de septiembre en San Juan, informó por escrito la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, la imputada, identificada como Linda Jasmin Cruz, conoció a Prado Galarza mientras ambos se encontraban compartiendo en un negocio. Una vez el establecimiento cerró operaciones, Prado accedió a llevarla a su residencia debido a que no contaba con transportación. A pocos minutos de iniciar la marcha, la mujer comenzó a golpearlo con los puños, le envolvió el cinturón de seguridad alrededor del cuello hasta cortarle la respiración y le rompió una taza de cerámica en la cabeza.

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El perjudicado logró escapar y abandonar el vehículo. La sospechosa entonces tomó el control del automóvil y atropelló a Prado en dos ocasiones.

Tras una investigación a cargo de los agentes Naisha M. Velázquez y Luis Santiago Delgado, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, las fiscales Melba López Ramos y María Isabel Cruz Rolón presentaron dos cargos de tentativa de asesinato, conforme con el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico.

La jueza Rocío Alonso determinó causa para arresto contra la imputada y le impuso una fianza global de $600,000 por ambos cargos. La mujer fue ingresada tras no poder prestar la fianza.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 17 de septiembre.