Una mujer residente de Dorado fue acusada por enviar cartas y correos electrónicos, así como hacer llamadas amenazantes a la Administración para el Financiamiento de la Vivienda, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y sus empleados, que incluían supuestas alertas de que les ubicaría una bomba o dispararía contra la entidad, revela la acusación federal.

El incidente fue dado a conocer por FBI, en un comunicado de prensa en el que se informaba del arresto de Zoraida Rivera Martínez.

“Rivera (Martínez) fue acusada mediante una denuncia penal federal por violar el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 876 (envío de comunicaciones amenazantes), por hechos ocurridos en Puerto Rico entre febrero de 2022 y mayo de 2025″, informó el agencia especial a cargo del FBI en la Isla, Devin J. Kowalski.

En la comunicación, el FBI no detalló en qué consistió el delito.

No obstante, el Tribunal federal de Distrito ya publicó el expediente criminal contra Rivera Martínez. El mismo da cuenta que la mujer fue acusada por enviar amenazas mediante cartas, correos electrónicos o llamadas a la entidad gubernamental por supuestamente no atender unas quejas de un fraude que le imputó a residentes del Toa Baja con los que aceptó, tenía problemas desde 2018.

“Rivera (Martínez) rechazó haber enviado cartas escritas a la Administración para el Financiamiento de la Vivienda”, indica la acusación.

De inmediato, se alertó en la acusación que mentir a un agente federal y lanzar amenazas de bombas, disparos o contratar a personas para que cometan actos violentos es un delito.

La acusación alega que el teléfono celular donde se generaron las presuntas llamadas amenazantes figuraba en nombre de la acusada. Además, indica que unos 32 correos electrónicos fueron enviados por la misma persona.

“Entre febrero de 2022 a abril de 2024, la Administración recibió un total de seis cartas que detallaban similares alegaciones de fraude, todas sobre residentes de Toa Baja. De las seis cartas, cinco contenían amenazas contra la Administración, la víctima número uno y el FBI”, añade la acusación.

También se alude a que el 26 de mayo de 2024 supuestamente la mujer envió una carta amenazante dirigida al FBI en el que se reiteró el fraude que la mujer denunciaba contra residentes de Toa Baja.

Se afirma que las cartas decían cosas como “tengo un punto de drogas y le voy a poner una bomba en el edificio”, “FBI y Vivienda, lo voy a matar y tirotealo” y “FBI los voy a matar y le voy a poner una bomba en la oficina de san juan”.

En los correos electrónicos, se alega que la mujer llegó a escribir que “los voy a matar no me importa si se lo dicen a los federales cabr... les voy a poner una bomba en los edificios afvpr si me votan de la casa”.

“Amenazar de muerte a instituciones públicas no solo es inaceptable, es un delito federal, y el FBI no tolerará intentos de intimidar a agencias gubernamentales ni a las personas que trabajan en ellas. Este arresto refleja nuestro firme compromiso con la protección de nuestras instituciones y con responsabilizar a quienes eligen infundir miedo, intimidación y acoso en lugar del diálogo pacífico”, dijo Kowalski, en declaraciones escritas.

El FBI precisó que la mujer fue arrestada el 24 de junio por agentes especiales. Ese mismo día compareció por primera vez ante el Tribunal federal de Distrito y fue puesta en libertad bajo fianza en espera de posteriores procedimientos judiciales.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en San Juan y procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.