Acusan a mujer por muerte de su perro por estar atado con una cadena corta
Alegó que tenía perros en esa propiedad en Caimito mientras la reparaba para vivirla.
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La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para por crueldad contra animales, bajo la de la Ley 154 Para el Bienestar y la Protección de los Animales, a Lizzette Marie Cortijo Alicea, de 28 años.
La investigación reveló que agentes del Precinto de Caimito, patrullaban ayer, domingo, por la carretera PR-842 del sector el Minao, cuando vieron a un perro color marrón y blanco, sin vida.
La mascota de la raza pitbull estaba amarrado con una cadena corta y se asfixió, se detalló en el informe de novedades de la Policía.
Este y otros perros llevaban tiempo en ese lugar y le pertenecían a Cortijo Alicea quien alegadamente les daba comida y se marchaba.
La imputada aceptó que el animal muerto era suyo y que tiene esos perros en esa residencia debido a que la estaba arreglando para vivirla y donde se hospedaba no los podía tener.
Este caso se consultó con el fiscal Orlandy Cabrera Valentín quien radicó los cargos antes mencionados.
Cortijo Alicea prestó la fianza de $7,000, siendo fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar.