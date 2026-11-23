La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para por crueldad contra animales, bajo la de la Ley 154 Para el Bienestar y la Protección de los Animales, a Lizzette Marie Cortijo Alicea, de 28 años.

La investigación reveló que agentes del Precinto de Caimito, patrullaban ayer, domingo, por la carretera PR-842 del sector el Minao, cuando vieron a un perro color marrón y blanco, sin vida.

La mascota de la raza pitbull estaba amarrado con una cadena corta y se asfixió, se detalló en el informe de novedades de la Policía.

Este y otros perros llevaban tiempo en ese lugar y le pertenecían a Cortijo Alicea quien alegadamente les daba comida y se marchaba.

Lizzette M. Cortijo enfrenta cargos por crueldad contra animales. ( Suministrada por la Policía )

La imputada aceptó que el animal muerto era suyo y que tiene esos perros en esa residencia debido a que la estaba arreglando para vivirla y donde se hospedaba no los podía tener.

Este caso se consultó con el fiscal Orlandy Cabrera Valentín quien radicó los cargos antes mencionados.

Cortijo Alicea prestó la fianza de $7,000, siendo fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar.