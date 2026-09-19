Una mujer de 28 años fue acusada ayer, viernes, de haber dado una “declaración falsa” a la Policía, que incluyó haber sido secuestrada y agredida en medio de un robo de auto a mano armada (’carjacking’).

La acusada fue identificada como Milady R. González Cartagena, de 28 años y residente de Ponce. Esta enfrenta cargos por violación al artículo 268, Declaración o Alegación Falsa de Delito, del Código Penal de Puerto Rico.

“De acuerdo a la investigación realizada, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de este año, cuando la imputada brindó falsa información a las autoridades alegando que había sido víctima de secuestro, carjacking y agresión, hechos que no ocurrieron”, dice el informe policiaco.

El agente Pablo Vélez Blay, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Jorge Román Martínez investigaron el caso y presentaron la prueba ante la jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce. Esta determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1,500, la cual fue prestada.