La fiscal Bethzylee Correa Velázquez, radicó cargos a José Ángel Vázquez Cancel de 43 años y Javier Torres Molina de 50 años, por maltrato de menores por negligencia relacionados con un accidente en el que dos menores resultaron heridos, el 3 de abril, en carretera PR-703, frente a una residencia en Salinas.

De acuerdo con la investigación, de la agente Erika Espada Rivera, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, ese día un niño de 11 años, hijo de Vázquez Cancel y una adolescente de 15 años, hijastra de Torres Molina, fueron transportados al hospital SurMed en Salinas con múltiples hematomas y laceraciones sufridas en un accidente mientras utilizaban un vehículo todoterreno (four track).

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José Ángel Vázquez Cancel y Javier Torres Molina, enfrentan un cargo de maltrato de menores por negligencia, tras un accidente en un vehículo todoterreno en el que resultaron heridos. ( suministrada por la policía )

Ambos recibieron atención médica y, debido a las lesiones, la menor fue referida al Centro Médico de Río Piedras. En la actualidad los dos menores están recuperados.

La pesquisa determinó que los imputados, incumplieron con su deber de supervisión al permitir que los menores condujeran un vehículo todoterreno sin el equipo de seguridad requerido y en un lugar no autorizado, poniendo en riesgo su integridad física.

La jueza Yahaira López Mercado, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto contra ambos y les señaló una fianza de $1,000 a cada imputado, la cual fue prestada mediante fiador privado.

La vista preliminar fue señalada para el 10 de agosto.