El activista Alberto de Jesús Mercado, conocido como Tito Kayak, fue acusado ayer viernes por el delito de obstrucción a la justicia, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Se informó en comunicado de prensa que los hechos por los que fue acusado ocurrieron el pasado 6 de octubre, durante una manifestación frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

“De Jesús Mercado, de 67 años de edad, se encontraba en el lugar instalando una caseta de acampar, razón por la cual agentes de la Unidad Motorizada de San Juan, de la Policía de Puerto Rico, le notificaron que desistiera de tal acción en violación a la Ley”, se explicó en la comunicación.

Se añadió que, “tras lo sucedido, el imputado hizo caso omiso a las instrucciones impartidas por los agentes de la Policía, por lo que se procedió a su arresto por obstrucción a la justicia”.

La fiscal Ivette Nieves Cordero radicó el cargo ante la jueza del Tribunal de San Juan, Brenda Salas, quien encontró causa para arresto por el delito imputado. Se señaló la próxima vista del caso para el 16 de enero de 2026.

Debido a que se trata de un delito menos grave, no quedó detenido ni se impuso fianza.