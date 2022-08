Las autoridades radicarán hoy cargos por el crimen de Dorcas Greymar Irizarry Pagán, de 38 años, ocurrido durante la noche del viernes pasado, en la marquesina de la habitación 10 del motel Nuevo Méjico, localizado en el barrio Magueyes, en Ponce.

Según datos preliminares, un hombre identificado como Juan Carlos Torres Vargas, de 27 años, con quien Irizarry Pagán tenía una relación sentimental por los pasados seis meses, acudió hoy a la comandancia de área de Ponce acompañado de su abogado, donde alegadamente hizo admisión de los hechos durante el interrogatorio.

Este enfrentará acusaciones por feminicidio, violación a los artículos 6.14 (apuntar y disparar con un arma de fuego) y 6.05 (posesión, transportación o uso de armas de fuego sin licencia) de la Ley de Armas y destrucción de evidencia, según lo instruyó la fiscal Marjorie Gierbolini.

La fallecida, que era empleada del Dancer’s Club, localizado cerca del motel, recibió un disparo en el lado izquierdo de la frente.

Su vehículo marca Mitsubishi Eclipse Cross, color bronce y del 2022, en el que huyó en sospechoso, fue ocupado como evidencia en la urbanización Las Delicias en Ponce, donde se trabajó para levantar huellas.

De acuerdo con la investigación preliminar, Irizarry Pagán, que era madre de tres hijos -dos de ellos militares y uno menor de edad-, había dejado de laborar en el club nocturno al comenzar a frecuentar la iglesia evangélica hace varios años, mudándose a Florida. Posteriormente, regresó a la isla.

Por su parte, el hermano de la víctima, Carlos Irizarry Pagán, a través de su cuenta de Facebook, se expresó confiado en que se va a hacer justicia, al tiempo que aceptó que será un proceso difícil.

“Hay personas que juzgan sin saber, que hablan lo que no tienen que hablar, pero eso a mí no me importa porque mi hermana fue excelente madre, excelente ser humano. Hablan de que era bailarina exótica, eso lo puede hacer cualquiera y más por mantener a sus hijos”, manifestó Carlos.

El agente José Pérez Montes, adscrito a la División de Homicidios de Ponce, junto a la fiscal Meilyn Ramos Rivera, investigaron el caso.