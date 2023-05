Agentes de la Policía Municipal de Bayamón recibieron un readiestramiento sobre el uso de un dispositivo no letal que, contrario a otros dispositivos en esa categoría, desde una distancia relativamente corta permite restringir momentáneamente a una persona que se niegue a cooperar o seguir órdenes de las autoridades, sin causarle dolor ni usar químicos o descargas eléctricas.

El dispositivo, llamado BolaWrap, fue descrito por agentes como “una opción muy útil”, que permite evitar que incidentes escalen en violencia, particularmente en situaciones que involucren a personas que padecen problemas de salud mental, algo que ocurre con frecuencia en Puerto Rico.

La capacitación está a cargo de personal técnico de Wrap Technologies y el Departamento de Policía de Park City, en Utah, quienes este martes ofrecieron una demostración sobre el uso de BolaWrap en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública de Bayamón.

José Rojas, entrenador y director de servicio al cliente de BolaWrap, insistió en resaltar que BolaWrap “está diseñado para no causar dolor, no golpea, no hay químicos, no hay electricidad”, y agregó que, según las estadísticas de su uso en los Estados Unidos, “el 46% de los casos son de abuso doméstico o problemas mentales”.

Explicó que una vez se usa, el BolaWrap emite un ruido que “causa sorpresa y le da una ventaja al oficial” de poder detener al sujeto, “otra vez, sin dolor”.

Según se pudo observar en la demostración, el aparato, que es muy liviano y de fácil uso, proyecta una luz láser a donde se va a disparar y, una vez dispara, produce un ruido bastante notable y, de inmediato, dispara una cuerda en cuyos extremos hay dos pequeñas anclas, que se enreda alrededor del objetivo, ya sean las piernas o el torso de la persona a detener. Cabe resaltar que la cuerda, aunque fina, es de kevlar, un material altamente resistente.

El ruido de la detonación y la rapidez con que se envuelve el cable varias vueltas alrededor de la persona causa una confusión suficiente a la persona para que los agentes intervengan con ella y la pongan bajo arresto, de manera bastante segura, tanto para la persona arrestada como para los agentes.

De acuerdo con Rojas, el BolaWrap se está usando con éxito en jurisdicciones de Estados Unidos, Panamá, Chile y España, entre otros lugares a través del mundo. En Puerto Rico, por el momento, solamente la Policía Municipal de Bayamón cuenta con el BolaWrap.

Clint Johnson, instructor de BolaWrap y sargento de policía de Utha, sostuvo que “cuando las familias nos llaman para ayuda con familiares, no quieren que lleguemos para hacer daño a sus familiares, quieren que los ayudemos. Y este es un dispositivo que nos ayuda a ofrecer ayuda a esa persona, para llevarlo a un hospital o para, si es necesario, ponerle esposas para llevarlo a la cárcel. Es un dispositivo para reducir la cantidad de fuerza que tenemos que usar”.

Ángel Jiménez, director de seguridad pública de Bayamón, aseguró que, en sus 32 años de servicio en agencias de ley y orden, este es uno de los dispositivos más útiles que ha visto.

Explicó que ya tienen la tecnología en uso hace dos años “en ciertas unidades” de Bayamón “y lo que hemos podido ver es que ciertamente es una herramienta de tecnología sumamente útil y vital para poder tener un buen control de las personas que se interviene, y lo más importante es que reduce dramáticamente el posible daño que se pueda crear en esa persona intervenida”.

Aunque reconoció que aún no han tenido que utilizar el BolaWrap, acotó que “la disponibilidad le crea mucha más certeza y seguridad al policía porque tiene herramientas disponibles para poder controlar cualquier posible situación, reduciendo el ángulo de riesgo y el daño”.

“Entendemos que ha sido una de las mejores opciones en alternativas no letales que hemos podido adquirir para el uso de nuestros policías”, insistió Jiménez, añadiendo que el uso del BolaWrap, como cualquier otra herramienta, está debidamente reglamentado.

Además de su uso en casos de personas con problemas de salud mental, según Rojas también se ha usado con éxito en casos de personas en situaciones de intentos de suicidio, logrando impedir que la persona se quite la vida.

De hecho, indicaron, en ocasiones ni siquiera los oficiales han llegado a disparar la cuerda, pues solo ver el láser ha funcionado como suficiente disuasivo para que la persona intervenida acepte cooperar con las autoridades.

Respondiendo a preguntas de la prensa, aunque no se ofrecieron cifras específicas, indicaron que el precio del dispositivo depende del tamaño de la orden, pero comoquiera “es mucho más económico que el dispositivo de conducción eléctrica (también conocido como taser)”.