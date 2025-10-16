La División de Asuntos Juveniles del CIC de San Juan investiga la presunta agresión a puñaladas de un hombre de parte de su hijo adolescente de 15 años, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a eso de la 1:00 p.m. de hoy, jueves, por hechos ocurridos en un apartamento del residencial Ernesto Ramos Antonini en Hato Rey.

El perjudicado Orlando Rodríguez Pérez, que se alega fue agredido con un arma blanca, se encuentra recibiendo atención médica. Su condición es estable.