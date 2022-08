Un adolescente de 16 años fue acribillado noche a tiros en medio de una intervención policíaca que involucra a siete policías y a un sargento, adscritos al Precinto de Puerto Nuevo y a la División de Vehículos Hurtados de San Juan.

El menor estaba desarmado, según se informó.

Los sucesos comenzaron a las 7:00 p.m. de ayer, lunes, cuando agentes de la División de Vehículos Hurtados de Carolina comenzaron la persecución a una guagua marca Hyundai Tucson del 2016, que no tenía gravamen de hurtada, pero era rastreada mediante el sistema de “GPS” por su propietario desde que la desapareció de madrugada de su residencia en la urbanización Villa Fontana de ese municipio.

Los agentes del Precinto de Puerto Nuevo fueron alertados mediante el radio de comunicaciones de que el vehículo sospechoso había salido de varios residenciales de la zona y les solicitaron refuerzos.

El conductor fue perseguido hasta llegar a la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, donde al ver que que no tenía salida, el vehículo dio retroceso y chocó con una verja.

Lo próximo que se sabe es que se encontró una escena con la guagua con la puerta del conductor abierta y sobre el pavimento, el cadáver de Javier Cordero Nevárez quien era vecino de la urbanización Caparra Terrace, en Puerto Nuevo.

Su cadáver presentaba al menos 12 impactos de bala y en la escena se recuperó como evidencia 61 casquillos de calibre 9 milímetros.

Como es de rigor en este caso la fiscal Betzaida Quiñones ocupó las armas de reglamento de los agentes involucrados para su análisis de balística.

El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) asumió la jurisdicción total de la pesquisa.

También lleva a cabo una investigación independiente la Oficina de Investigaciones sobre Uso de Fuerza como lo establece la Reforma Sostenible de la Policía. Entre los agentes investigadores figuran al menos dos que se encontraban en la etapa de mentoría, aseguraron fuentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Por su parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó en declaraciones escritas que el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emnuelli Hernández, refirió hoy a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, ara que continúe con la pesquisa en el área de delitos contra los Derechos Civiles.