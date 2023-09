El adolescente de 15 años que desapareció el pasado jueves 21 de septiembre en Fajardo, fue encontrado la mañana del domingo en Cataño y se encuentra en buen estado de salud.

Según el informe del Negociado de la Policía, el joven -identificado como Víctor Pedraza Guzmán, había sido visto por última vez el jueves cuando salió de la escuela Dr. Santiago Veve Calzada. El adolescente salió del plantel y no regresó a su casa, según narró a Primera Hora el teniente Luis Rivera García del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

El menor fue descrito entonces com de tez grigueña clara, 5′1″de estatura y 110 libras de peso.

La madre del adolescente, Xiomara López Herrera, dijo el sábado a Noticentro (WAPA-TV) que fue una llamada de una maestra la que alertó de que su hijo no había llegado a una clase. Indicí, además, que el menor tenía un dispositivo GPS instalado en su celular, pero el menor había dejado el teléfono en la escuela el dúa que desapareció.

“Otro menor me entrega el celular del nene y me dice que el nene le dijo que se lo guardara y que había salido con otra mejor de los predios de la escuela”, sostuvo López Herrera, quien agregó que la otra adolescente apareció, pero dice que no sabe dónde está Pedraza Guzmán.

“Por favor, Víctor, si me estás escuchando, sabes que te amamos. Sabes dónde es tu casa. Por favor, Víctor, regresa. Y si es alguien que lo tiene, por favor, compadézcanse de nosotros…. Ya no sé qué más hacer”, exclamó la madre entre lágrimas.

Tras la aparición del adolescente, se deja sin efecto las labores de búsqueda de la Policía de Puerto Rico.