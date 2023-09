La Policía intenta dar con el paradero de un menor de 15 años que desapareció desde el pasado jueves en Fajardo.

Víctor Javier Pedraza Guzmán salió la tarde del jueves de la escuela Dr. Santiago Calzada y nunca regresó a su residencia, según contó a Primera Hora el teniente Luis Rivera García, director del CIC de Fajardo.

“Estamos buscando en el área de Fajardo, haciendo entrevistas y buscando grabaciones para encontrarlo”, destacó Rivera García a Primera Hora.

El menor fue descrito como de tez trigueña clara, mide 5′1 y pesa 110 libras. La última vez que fue visto tenía puesto un “jacket” color negro, polo vino y pantalón gris”, se indicó.

PUBLICIDAD

“No descartamos ningún ángulo en este caso. La investigación sigue”, indicó Rivera García.

Por su parte, su madre, Xiomara López Herrera, dijo a Noticentro (WAPA TV) que fue una llamada de una maestra la que la alertó de que su hijo no había llegado a la clase. Indicó, además, que su hijo tenía un dispositivo GPS en su celular, pero el adolescente dejó el teléfono en la escuela el día que desapareció.

“Otro menor me entrega el celular del nene y me dice que el nene le dijo que se lo guardara y que había salido con otra mejor de los predios de la escuela”, sostuvo López Herrera, quien agregó que la otra adolescente apareció, pero dice que no sabe dónde está Pedraza Guzmán.

El menor fue adoptado por la familia.

“Por favor, Víctor, si me estás escuchando, sabes que te amamos. Sabes dónde es tu casa. Por favor, Víctor, regresa. Y si es alguien que lo tiene, por favor, compadézcanse de nosotros…. Ya no sé qué más hacer”, exclamó la madre entre lágrimas.

Si alguien conoce el paradero de Víctor Javier Pedraza Guzmán puede comunicarse con la Policía al 787 343 2020.