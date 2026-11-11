Una septuagenaria fue víctima de fraude durante la tarde de ayer, martes, en su residencia localizada en la urbanización Villas de Loíza, de parte de impostores que se hicieron pasar por empleados bancarios.

De acuerdo con la querella, la mujer de 76 años, alegó que recibió una llamada telefónica del número telefónico (716) 573-1742 de parte de una mujer que se identificó como la señora López, quien le manifestó falsamente que era empleada del First Bank, para notificarle que había problemas con sus tarjetas de débito y/o crédito.

Le indicó que enviarían a un empleado a su residencia para recogerlas.

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Posteriormente, recibió la llamada de la impostora en la que le dijo que José Santiago, ya que se encontraba frente a su casa para que le entregara las tarjetas y así lo hizo.

Posteriormente, la víctima verificó el balance de su cuenta bancaria y se percató de que reflejaba un balance $0.00, mientras que antes mantenía aproximadamente $4,000 depositados.

La agente Edna Díaz, adscrita al precinto policiaco, investigó y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, para continuar con la pesquisa.

La Policía exhortó a la ciudadanía a no entregar tarjetas bancarias, números de identificación personal (PIN) ni información confidencial a personas que soliciten estos datos mediante llamadas telefónicas. Ante cualquier situación sospechosa, comuníquese directamente con su institución bancaria y con la Policía.