Un septuagenario fue víctima de un robo domiciliario reportado a eso de las 6:32 de la mañana de hoy, domingo, en el sector El Múcaro del barrio Almirante Sur, en Vega Baja.

Según manifestó el querellante, de 75 años, mientras dormía escuchó un ruido a las 2:00 de la madrugada. Luego, se levantó y miró por la ventana viendo a tres hombres vestidos de negro y con guantes, los cuales rompieron los candados del portón, y de la verja de metal, de su casa.

El perjudicado optó por abrirle la puerta de su hogar ya que no quería que la terminaran de romperla. En ese momento, lo amenazaron de muerte y entraron.

De acuerdo a la víctima, los asaltantes lo despojaron de un televisor de 42 pulgadas, una máquina de lijar, un inodoro para personas con impedimentos y más de $5,600 en efectivo que guardaba en su habitación, entre otra propiedad.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomo 67 fotos para documentar la escena. El CIC de Vega Baja continuará con la pesquisa.