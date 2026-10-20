Adulto mayor muere electrocutado mientras laboraba en Santurce
La escalera de metal hizo contacto con los cables de alta tensión.
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Un adulto mayor murió electrocutado en la mañana de hoy, martes, mientras se disponía a colocar una escalera de metal para realizar labores e hizo contacto con una línea primaria del tendido eléctrico, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
La llamada se recibió a las 9:38 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron los patrulleros llegaron a la calle Juncos, en Villa Palmeras, Santurce, encontraron a Miguel Ángel Gómez Montilla, de 73 años, sin signos vitales.
Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan está documentando la escena.