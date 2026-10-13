Adultos mayores fueron víctimas de dos violentos robos domiciliarios, reportados entres la madrugada y la mañana de hoy, martes, en Canóvanas.

Uno de los asaltos ocurrió en el barrio San Isidro, donde según narró la querellante, de 78 años, se encontraba durmiendo junto a su esposo cuando de tres a cuatro hombres vestidos de negro, con máscaras y guantes oscuros, y portando armas largas y pistolas, entraron a su residencia forzando la puerta lateral con una pata de cabra.

Una vez dentro de la propiedad, les anunciaron el robo, despojándolos de prendas como sortijas y cadenas de oro y otras de acero inoxidable; dos teléfonos celulares Samsung; una tableta electrónica Samsung; una batería portátil de Power Solar, una colección de monedas antiguas y dinero en efectivo.

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La perjudicada valoró la propiedad en más de $4,800.

Estos hechos fueron reportados a la Policía a los 8:00 de la mañana porque la querellante no tenía los medios para llamar a las autoridades. La septuagenario recibió asistencia de paramédicos y no fue necesario transportarla a un hospital. Su condición es estable.

La segunda querella se reportó a las 2:20 a.m., en el kilómetro 1.4 de la carretera PR-188, de dicho municipio cuando un hombre de 74 años, llamó al cuartel, y notificó el robo del que fue víctima.

De acuerdo con el perjudicado, este se encontraba durmiendo, cuando unos cinco enmascarados y armados entraron por la ventana de uno de los cuartos de la residencia, lo amararon de manos y pies con correas de plástico, cables y corbatas.

Los delincuentes también le causaron daños en uno de sus dientes con el cañón de una pistola y le propinaron patadas en su cuerpo.

Tras el incidente, este no encontró su teléfono celular y $300 en efectivo, los cuales se presume fueron robados. El septuagenario terminó siendo desatado y atendido por los paramédicos siendo transportado a un hospital. No se informó la condición.

Ambas escenas fueron trabajadas por personal de la División de Servicios Técnicos y los casos referidos a la División de Robos del CIC de Carolina.