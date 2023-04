“De aquí no me voy a mover”.

Así lo afirmó Yazmín Negrón, progenitora de Roy Moreno Negrón, el capitán de una embarcación que zozobró durante la noche del martes, a una 4.5 millas al oeste de la isla de Culebra, durante el cuarto día de búsqueda encabezada por el personal de la Guardia Costera junto a la Unidad de Vigilancia Marítima del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (NFURA) y de voluntarios.

La mujer que no se ha movido del puerto de Fajardo, reiteró su pedido de oraciones por su pronto regreso y de la movilización de motoras acuáticas para recorrer desde El Faro hasta Ceiba y cubrir los manglares de la zona. También pidió ayuda para buscarlo por la orilla de esa costa.

PUBLICIDAD

“Continúo aquí en la marina ya que no me voy a mover. Pasé una noche difícil con las piernas con calambres, pero no me voy a quitar, les pido que por favor me mantengan en sus oraciones que yo estoy clara de las condiciones del clima y todo, yo no estoy ajena de nada, de unas realidades, pero la fe mueve montañas y yo sé que mi hijo está en algún sitio”, expresó llorosa.

El portavoz de prensa de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, informó que anoche el buque patrullero Joseph Tezanos prosiguió la búsqueda y durante la mañana de hoy uno de los helicópteros de la agencia federal se encuentra sobrevolando el área norte y después pasará por la costa este de Puerto Rico y mar adentro hacia Culebra.

“Nos mantenemos enfocados en seguir con nuestros esfuerzos de búsqueda, saturando todas las aguas que están ya entre Culebra y el área este de Puerto Rico y ya estamos buscando también en aguas al norte de Río Grande, llevando a Fajardo y toda la costa este, Ceiba y casi llegando a Humacao. Viendo en perspectiva toda el área este viendo ese cuerpo de agua ya prácticamente ha sido objeto o es parte de la búsqueda”, sostuvo.

También se le unirá en horas de la tarde un avión caza HC-144 de la estación aérea de Miami.

Desde la mañana del miércoles, cuando se encontró su embarcación Aquasport de 17 pies de eslora, a seis millas náuticas de Cayo Lobos, Fajardo no se ha encontrado una señal o equipo adicionales que les dé un indicio de dónde podría encontrarse Moreno Negrón, de 30 años.

PUBLICIDAD

El lancha Aquasport de 17 pies de eslora fue encontrada hundida en ruta hacia la isla de Culebra. ( Captura de Twitter )

Este martes, a eso de las 7:00 p.m. se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

El personal del Centro de Mando pudo establecer comunicación con el capitán, quien salió de San Juan hacia Fajardo para vacacionar en la isla municipio y este les reportó que tenía el salvavidas puesto y se cortó la llamada.

Desde ese momento, la Guardia Costera envió un helicóptero de la estación aérea de Borinquen y lanchas rápidas a las que se le unió una lancha de la Unidad de Vigilancia Marítima de FURA.

Moreno Negrón, quien fue descrito como un buen nadador que está en una buena condición física.

El desaparecido fue descrito con una estatura de 6′2″, 230 libras de peso y viste una camisa color brillante con flores y pantalón corto.