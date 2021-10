“¿Quién mató a Valerie Ann?”

Fue la pregunta que formuló el fiscal Ildefonso Torres Rodríguez al agente Félix Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, tras concluir el interrogatorio sobre la investigación relacionada al crimen de la teatrera Valerie Ann Almodóvar Ojeda, a quien acuchillaron 38 veces en una residencia de la barriada Baldorioty de Ponce, el 17 de diciembre de 2018.

El testimonio tuvo lugar en la tarde del jueves en la sala 606 del Centro Judicial de Ponce, ante la presencia del juez Daniel R. López, a donde detalló todos los pasos que siguió para dar con el paradero de un sospechoso que hasta entonces no le encontraba rostro.

Sin embargo, al llegar por primera vez a la dantesca escena en la carretera PR-518, cerca del lago Garzas de Adjuntas, el agente se percató de ciertas incongruencias que le llevaron a recopilar desde la colilla de un cigarrillo, un guante de látex, dos botellas de jugo y dos recibos que estaban parcialmente quemados. Todo alrededor del cuerpo amortajado de la fémina que estaba envuelto en bolsas plásticas y una sábana.

Durante su turno, el agente Rodríguez validó el testimonio de Lorein Bonet, que anteriormente había narrado aspectos que son compatibles a la ruta que tuvo la guagua de la occisa en dirección de Ponce a Adjuntas donde se deshizo del cadáver.

Esto además de entrevistar a más de 50 testigos, entre estos a Carlos Pacheco Santiago, alias Amarillo, cuyos cargos de destrucción de evidencia en este caso fueron archivados.

“Amarillo alega que el 17 de diciembre (de 2018) se encontraba en su residencia y después del mediodía llega Cornier en la Pathfinder dorada y le dice que había matado a una muchacha, que había encontrado a la chota. Amarillo no le creyó, se monta en el asiento del pasajero y llegan frente a la residencia de Cornier”. explicó.

“Luego de eso, Cornier abre la puerta y brinca por encima del cuerpo y Amarillo le pregunta que quién era ella y le dice que era la chota. Amarillo se percata que la mujer estaba encima de un comforter, que había sangre alrededor y le pregunta a Cornier ‘¿Qué tú hiciste?’. Cornier le dice que esa era la chota que le estaba llevando la información a su expareja y que quería que abortara al bebé (hijo de Cornier)”, resaltó.

Sin embargo, según el agente investigador, Amarillo le contó que cuando llegaron a la casa de Manwe la muchacha estaba viva, quejándose suavemente y cuando Cornier coje un paño, la coge por el cuello, le pone los pies en la espalda y le dice “cállate”', manifestó.

“Coje un cuchillo de cabo verde de los que se usan para hacer artesanías, según dice Amarillo, y le hace varias puñaladas en el área del cuello. Amarillo ve que tiene una herida abierta en el cuello”, sostuvo.

“Posterior a eso, Cornier le dice a Amarillo que le ayudara a envolverla para botarla, también le pide que le ayude a limpiar con cloro y Ace en polvo, y luego, el señor Cornier le da $20 a Amarillo para que se cure. Posterior a eso, antes de irse de la residencia, Cornier le dice a Amarillo que se vaya por la parte de atrás. En eso se percata de la presencia de Lorein que estaba en el baño y está como rezando. Se va para su casa y posteriormente se va a lavar un vehículo de Mañaño”, resaltó.

Cabe destacar que el agente también entrevistó a Roberto ‘Bobby’ Rivera, amigo de Almodóvar Ojeda, quien mencionó que Osvaldo Andrés, se había comunicado con él para decirle que Valerie Ann no había llegado.

“Dijo que se comunicó con él para decirle que Valerie Ann no había llegado. Que quedó en llevarle una comida y no había llegado. Que Claribel, la expareja de Juan Luis Cornier, le dijo que dónde vivía Manwe. Eso porque Osvaldo mencionó que Manwe la había amenazado. Entonces, se percata que la guagua estaba en el estacionamiento de la residencia de Cornier”, mencionó.

Cornier Torres fue arrestado el 22 de diciembre de 2018 por un caso de Ley 54 en el que se declaró culpable.

“Yo me persono a la comandancia del área de Ponce para poder entrevistarlo en calidad de sospechoso en relación a este caso. Se estuvo comunicando una licenciada Rodríguez del área de Caguas e indicó que no iba a hablar y respeté ese derecho. Se había pintado el pelo y se había afeitado la barba”, sostuvo el agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Utuado.

“Después de haber trabajado 25 años en la Policía de Puerto Rico, entrevistado a más de 50 testigos, ver más de 20 a 30 videos, con toda esa información recopilada y analizada por usted como agente investigador en la querella donde resultó muerta Valerie Ann Almodóvar Ojeda, ¿quién mató a Valerie Ann?”, preguntó el fiscal Torres Rodríguez.

“El señor Juan Luis Cornier Torres”, contestó el agente sin vacilar.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado José Colón, insistió en la entrevista que tuvo el agente con la madre de la víctima, Zaida Ojeda, en el cuartel de San Germán, la cual brindó datos sobre su hija que estaba desaparecida.

“Me enseña la foto que Valerie le había enviado por la mañana. Ella me dio información de cómo salió vestida la víctima el día 16 y me da información de la foto que Osvaldo le enseñó a ella del caballero Manwe, y que le dijo que esa persona la tenía amenazada de muerte. También me da la comunicación que tuvo con Valerie ese día y la comunicación que tuvo con Osvaldo y otras personas”, destacó el investigador.

Luego, el abogado increpó si recordaba que la madre de Valerie Ann había mencionado sobre la relación que tenía su hija con el farmacéutico, Osvaldo Antommattei, de quien comentó que “era una persona sumamente celosa”.

“Sumamente celosa no. Que era celosa”, contestó el testigo.

“¿Qué más le dijo sobre la relación entre Valerie y Osvaldo?”, increpó el letrado al cuestionar “si la razón por la cual usted llama a Osvaldo para entrevistarlo fue por razón de la información que le había dado doña Zaida con relación a esa relación de pareja que existía entre ellos dos”.

“O sea, que no fue que Osvaldo fue voluntariamente a la entrevista en el cuartel de San Germán, sino que la Policía lo llamó y le dijo que tenía que reportarse al cuartel de San Germán. ¿A qué hora lo llamó?”, argumentó la defensa de Manwe Uno.

“Yo no lo llamé, la Policía lo llamó”, sostuvo el agente Rodríguez.

“Bueno, la Policía lo llamó y usted pertenece a la Policía”, volvió a cuestionar el abogado al recibir como respuesta “sí”. “Usted estaba interesado en entrevistarlo”, acotó mientras el agente contestó nuevamente que “sí”.

El juicio contra Cornier Torres continúa este viernes con el contrainterrogatorio al agente Félix Rodríguez, el último testigo del Ministerio Público.