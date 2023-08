Horas después que, personal médico del Hospital San Lucas de Ponce, certificara la muerte de April Thais Ortiz Quiñones, el agente investigador, Francisco J. Meléndez Álvarez, interrogó al padre de la menor, Jiovan Francisco Ortiz Soto, quien presuntamente confesó que violó a la pequeña en siete ocasiones.

Las expresiones del policía, adscrito a la División de Homicidios en la región sureña, se desprenden de su testimonio en la vista preliminar contra Ortiz Soto, imputado de abusar sexualmente y asesinar a su hija de dos años, en hechos ocurridos el 7 de junio de este año en Guayanilla.

Durante el proceso judicial realizado este lunes, en la sala 402 del Tribunal de Ponce, Meléndez Álvarez, aseguró que, el mecánico de 35 años estuvo disponible para la entrevista en la Comandancia de la Ciudad Señorial, de manera voluntaria, inteligente y sin ser coaccionado.

Así lo validó con su firma, al admitir que entendió las advertencias para personas sospechosas en custodia que, respondió sin estar esposado, luego de renunciar a su derecho de no declarar sin la presencia de un abogado, según el documento presentado en corte abierta.

“Cuando le hice las advertencias indicadas, llega la parte de certificar el documento, plasma su nombre, edad y lugar. Fue a las 10:26 de la noche, cuando terminó de firmar las advertencias. (Lo supe) porque el caballero me preguntó la hora. La firma fue libre y voluntaria, renunciando a los derechos que le cobijan de no declarar sin la presencia de un abogado”, señaló el testigo.

Mientras tanto, el juez permitió que el agente continuara con su relato, a pesar de las objeciones insistentes de la defensa, integrada por los abogados Emanuel Gierbolini y Julián Claudio Gotay, al alegar que se violaron los derechos de su cliente.

“Su esposa (Naiari Quiñones Rivera) comenzó a pelear con él porque estaba bebiendo, mientras las niñas estaban acostadas. Luego contó que se levantó, a eso de las 2:00 de la mañana y, me responde, ‘hice lo que hice”, relató el primer testigo del ministerio público.

“Me dijo que lo hizo, que fue hasta el cuarto de April y, allí le quita el pamper a la nena, como empieza a llorar y a quejarse…”, manifestó el testigo que, hizo una pausa en su relato, se quitó los espejuelos y, respiró profundo para decir: “Le dio a la nena, me dijo que, para que la nena se callara”.

Visiblemente devastado con la presunta confesión, Meléndez Álvarez señaló que, le preguntó a Jiovan Francisco “por qué hizo eso”.

Según respondió el imputado, “fue porque le dio coraje por lo que le hicieron en el pasado, porque lo habían violado cuando nene”.

“¿Le hiciste lo mismo a April?”, cuestionó el policía al recibir una afirmación como respuesta.

“Me contesta que sí, que le hizo lo mismo a April. Luego de eso, ya una vez ocurrió esto, cuando la nena dejó de llorar, dijo que le dio un puño en la frente a la nena, me dice que le quita el pamper a la nena, ya no estaba llorando. Después, se la puso en la falda”, resaltó al pausar nuevamente su relato.

“Cuando estaba tratando de seguir la entrevista, (le pregunté): ‘¿La penetraste?’ Y el caballero imputado dijo que no. Le pregunto nuevamente: ‘¿Con el pene?’ Dijo que sí”, siguió narrando el testigo.

Indicó que “en los últimos siete meses, había contado siete veces (que molestó sexualmente de la menor). Pero dijo que era la primera vez que la violaba”.

Asimismo, expuso que el acusado que, estaba presente en sala ataviado con un mameluco blanco y mascarilla azul, admitió que: “Yo le di (pegó) para que se callara la boca”.

“Le pregunté si, su esposa, sabía lo que había pasado y, dijo que no, que estaba dormida”, agregó.

En su relato, el uniformado indicó que el imputado le confesó que, tras los hechos, dejó a la menor en su camita y este se fue a dormir a su cuarto junto a su esposa.

“No la verificó (a la nena)”, acotó.

“A las 10 de la mañana, él nota que April Thais no se levantaba. Me dijo que su esposa salió temprano para la casa de su suegra con la otra menor. Que le dejó a April en la casa. Que, como la niña no se había levantado, observa que en la cama de la niña había una mancha de sangre”, sostuvo.

Acto seguido, de acuerdo con la presunta declaración de Jiovan: “Cogió la nena, se fue para la casa de la madre de Naiari y se fueron para el CDT de Guayanilla”.

Asimismo, destacó que, la horripilante escena ocurrió en “una cama blanca, de aproximadamente un pie de alto y sábanas blancas”.

“Le pregunto que, como se siente y dijo que, tranquilo”, expuso al mencionar que, el imputado exclamó: “Disculpa por lo que hice”.

Entretanto, el agente manifestó que, Ortiz Soto le dijo que: “Estaba violando a April Thais desde diciembre de 2022″.

La vista preliminar contra Ortiz Soto continuará a las 2:00 de la tarde.