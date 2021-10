El Negociado de Patrullas de Carreteras informó hoy que se reabrió el tránsito en la autopista José De Diego (PR-22), cerca de la salida hacia Cataño a la altura del kilómetro 11.1, luego de que se desatara una persecución en dirección de San Juan hacia Bayamón, durante la cual los ocupantes de un automóvil Honda Accord, color negro, impactaron a dos vehículos.

El teniente Elvis Zeno, comandante auxiliar del Negociado, detalló que los hechos comenzaron a eso de las 7:15 a.m. en Hato Rey, detrás de la tienda Rooms To Go, cuando los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan divisaron al vehículo que transitaba sin marbete y su conductor no obedeció la señal para detenerse.

La persecución culminó con el accidente de tránsito que es de carácter leve y ya se investigó.

“Se bajaron del vehículo y cruzaron los carriles con armas de fuego en la cintura y se internaron en el área boscosa por la cárcel de Bayamón. El helicóptero de FURA, la Unidad K-9 y otras unidades están en la búsqueda de estos individuos”, dijo.

La situación ha provocado congestión vehicular en la zona.

El vehículo no tiene gravamen de hurtado y se hizo contacto con la esposa del conductor.