Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos, donaron una cisterna de agua y la instalaron en beneficio de una familia con un ancianos encamados, en el barrio La Gloria, en Trujillo Alto, en medio del racionamiento a los abonados de la represa Carraízo.

Esta iniciativa reafirma que la Policía de Puerto Rico no solamente está para hacer cumplir la ley, sino que también mantiene un compromiso genuino con nuestra comunidad y, particularmente, con aquellas personas que más necesitan de nuestro apoyo, indicó el inspector Joey Fontánez, director del negociado.

“En momentos en que diversas comunidades enfrentan dificultades relacionadas con el acceso al agua como consecuencia de la sequía que afecta a nuestra isla, nuestros agentes decidieron ir más allá de sus funciones tradicionales para brindar alivio, esperanza y solidaridad a esta familia”, sostuvo.

En declaraciones escritas el funcionario destacó la labor de los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón por el servicio comunitario brindado.

“Detrás de cada uniforme hay hombres y mujeres comprometidos con Puerto Rico, con sensibilidad, empatía y disposición para ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy no solamente se llevó agua; se llevó esperanza, solidaridad y apoyo, reafirmando que la Policía de Puerto Rico está presente y al servicio de nuestra gente”, finalizó el comunicado de prensa.