Una mujer de 62 años resulta herida tras ser agredida en la madrugada de este sábado con un machete, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 12:25 a.m., en el sector Los Cortijos, del barrio Santa Rosa, en Guaynabo.

De inmediato, la Policía no precisó cómo ocurrieron los hechos.

El informe policiaco detalla que “una llamada alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, las unidades fueron informadas de que una mujer de 62 años presuntamente había sido agredida con un aparente machete”.

La víctima presentaba una herida abierta en el área de la cabeza. Esta llegó hasta una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno le tomó varios puntos de sutura.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.