Un hombre fue sorprendido en la parte posterior de las oficinas de administración del Raúl Castellón, en Caguas, por un desconocido que lo golpeó con un tubo en el área de la cabeza, informó la Policía.

La agresión grave se reportó a eso de las 7:46 a.m. de hoy, sábado.

El informe policiaco señala que el perjudicado tuvo que ser transportado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hizo cargo de la pesquisa.