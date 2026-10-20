Un peatón fue agredido esta mañana durante un asalto en la avenida 65 de Infantería, frente al condominio Jardines de Berwind, en Río Piedras.

El perjudicado, le indicó a los investigadores que mientras se encontraba en el lugar se detuvo un vehículo del que se bajaron dos hombres, quienes utilizaron un objeto, que no fue descrito, para agredirlo en diferentes partes del cuerpo.

Además, le robaron una cartera de cintura con $22 en efectivo y una pulsera de acero inoxidable color oro.

El hombre herido llegó hasta el CDT donde lo atendió el médico de turno y le diagnosticó heridas en la cabeza, pómulo derecho, y otras partes del cuerpo, tomándole 29 puntos sutura en total.

El agente Alexander Morales, del Precinto de Monte Hatillo, refirió el caso al personal de la División de Robos del CIC de San Juan.