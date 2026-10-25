Un joven de 24 años fue agredido con un machete en la tarde de hoy, domingo, en el kilómetro 19.9 de la carretera PR-156 del sector Los Pinos en el barrio La Loma, en Barranquitas.

Según la información preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, la agresión fue reportada a eso de la 1:30 p.m. cuando un hombre resultó herido con un arma blanca en el área de la cabeza, brazo y mano del lado izquierdo.

El perjudicado, fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria. Se desconoce su condición.

En relación con estos hechos, un hombre de 38 años fue puesto bajo arresto para fines investigativos.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito tiene a cargo la pesquisa.