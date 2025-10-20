Un octogenario fue agredido en la tarde del domingo, presuntamente por el encargado del “valet parking” de un negocio en la avenida Franklin D. Roosevelt, en Hato Rey.

Según el informe de novedades, la hija de la víctima alegó que su padre de 81 años, estaba solicitando que le entregaran las llaves de su vehículo a un empleado del establecimiento y este se molestó agrediéndolo con ambas manos en el rostro y al caer se golpeó en la parte posterior de la cabeza.

El empleado, que fue descrito descrito como de tez trigueña y vestía una camisa negra y pantalón gris, abandonó la escena del incidente.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica.

La querella se refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.