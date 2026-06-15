Un hombre de 64 años denunció que anoche fue víctima de una agresión en la calle Paraíso de la urbanización Jardines, en Vega Baja.

Según el querellante, un hombre armado de un bate de metal lo agredió causándole una herida abierta en una oreja y traumas en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue transportado a un hospital donde recibió atención médica. No se informó su condición en el informe de novedades de la Policía.

El caso se refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.