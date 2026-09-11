Una adulta mayor y su nieto de 11 años fueron agredidos por el hijo de la mujer con un machete en el barrio Vivía Arriba, en Utuado, confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.

Las autoridades fueron alertadas de la agresión a las 11:07 a.m. de hoy, viernes, ocurrida en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-111 y al llegar en medio de la agresión le dispararon al atacante de 46 años, el cual falleció.

La condición de la mujer de 73 años y la de su nieto, quien es sobrino del agresor, es de cuidado.

La División de Homicidios del CIC de Utuado tiene a cargo la pesquisa.