Un hombre fue agredido al mediodía de hoy, miércoles, en la calle Buenos Aires, en Coamo, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente en el que un hombre fue agredido en la cabeza con un bate por motivos y en circunstancias que se desconocen.

El hombre fue transportado a una sala de emergencias. Se desconoce su condición.

La pesquisa será referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.