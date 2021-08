El agrimensor Carlos Vega, quien trabaja para la División de Agrimensura del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), admitió hoy bajo juramento, que recibió presiones de su jefe para firmar el documento de deslinde que endosa la reconstrucción del área recreativa del Condominio Sol y Playa en Rincón.

La reveladora confesión del funcionario se produjo ante el juez Miguel Ramírez Vargas del Centro Judicial de Aguadilla, durante la continuación de la vista preliminar en alzada contra el excandidato a la gobernación Eliezer Molina Pérez, Jeremy Vélez Rosario y Miguel Luna Ríos, los cuales enfrentan cargos por escalamiento agravado y daño agravado en hechos registrados el 2 de junio de 2021.

Al examinar el plano del proyecto, el agrimensor del DRNA tampoco pudo delimitar en dónde comienza el área privada y cuál es la zona pública, además de decir que no estaba de acuerdo con el proponente, ya que los límites que se sometieron estaban dentro de un bien público.

“El jefe del agrimensor Carlos Vega, que es el agrimensor Gerardo Ramos, director de la División de Agrimensura del DRNA, le asignó el caso Sol y Playa, porque Sol y Playa había contratado a este alegado consultor ambiental, Ángel Román Mas, para que hiciera el trabajo del deslinde porque es una propiedad que está en la costa al lado del mar. Pero Ángel Román Mas no es ingeniero ni agrimensor, y lo dijo bajo juramento; él subcontrata a otro ingeniero para que haga el deslinde y luego le presenta el deslinde al DRNA para que se lo evaluara y aprobara”, manifestó el abogado de Molina Pérez, Gabriel Olivieri Miranda.

“Cuando Carlos Vega se reúne con el DRNA para discutir el caso, le dice que no estaba de acuerdo con eso que estaba proponiendo Sol y Playa por voz de Ángel Román y el jefe, director de esa oficina, Gerardo Ramos le dijo que eso había que aprobarlo. Y presionó a Carlos Vega para que lo firmara, aunque Carlos Vega no estaba de acuerdo con ese deslinde que había hecho Sol y Playa, y eso lo aceptó bajo juramento frente al juez”, reveló.

Luego, el fiscal Gilberto Rodríguez Valle, trajo al estrado a Román Mas para hacerle preguntas sobre el plano; acción que fue objetada por la defensa pues el testigo “no es ingeniero ni agrimensor”.

“Así que no puede declararle al tribunal sobre nada; ni de deslindes, planos, medidas, zona marítimo-terrestre porque esa no es su área. Entonces, el juez no se lo permitió al fiscal y Román Mas le dijo al Tribunal que él es hidrólogo y que puede hacer trabajos y estudios de hidrología, aunque no es ingeniero y eso es incorrecto. Uno tiene que ser primero ingeniero para después estudiar hidrología”, acotó.

Entre los declarantes presentados por el ministerio público, estuvo el guardia de seguridad privada del condominio, el cual validó la presencia de manifestantes durante el incidente en el que fueron arrestados los ahora imputados de invadir propiedad privada y daño a una verja.

“El guardia de seguridad dijo que los manifestantes estaban allí y que un manifestante en un momento dado se trepa en la verja de ciclón que estaba puesta y aguantada por un 2x4, porque esa verja de ciclón no se había instalado correctamente en la muralla de concreto. El mismo testigo dijo ‘esa verja de mirarla se caía”, señaló.

“El guardia de seguridad dice que vio a Eliezer Molina cuando caminó con los 30 manifestantes por allí, pero no dice que Eliezer Molina tocó la verja, empujó la verja, se trepó encima de la verja o tocó el camión de cemento. No dicen nada de él y los delitos son que ellos dañaron allí la verja, Eliezer no tocó la verja”, acotó.

Mencionó que otros testigos de fiscalía fueron “el vendedor de cemento y el muchacho José Velázquez que estaba metiendo el cemento en los pilotes y perforando en la arena allí en la playa, 70 pilotes a 40 pies de profundidad. Eso es un crimen contra la naturaleza”.

Por su parte, Molina Pérez expuso que hoy en corte se comprobó que el deslinde que endosa el secretario del DRNA, Rafael Machargo es ilegal.

“El agrimensor del DRNA dijo que no estaba de acuerdo con lo que somete el proponente porque los límites que sometía el proponente estaban dentro de un bien de dominio público. Así lo testificó en corte y, bajo juramento, se presentó el documento donde él lo llenó indicando que el lugar está en un bien de dominio público y que el proponente estaba erróneo, pero que aun así el firmó para que se autorizara el deslinde por presiones de su jefe”, argumentó.

“Así que el deslinde que endosa Rafael Machargo es un deslinde ilegal, con un documento técnico que no lo favorece, pero por presiones de los jefes la persona lo firmó. Yo espero que el gobernador de Puerto Rico que es el jefe de esa agencia, hoy le pida la renuncia a su secretario de confianza en Recursos Naturales”, afirmó.

El proceso judicial continuará el jueves, 26 de agosto a las 2:00 de la tarde en el Centro Judicial de Aguadilla, cuando el ministerio público presente como testigos al vicepresidente de la junta de condómines, Kenny Gutiérrez y el contratista Enrique Torres.

“El próximo 26 de agosto se supone que termine este caso y que le pidan disculpas a los puertorriqueños que los han incriminado y han utilizado la fuerza del Estado por simplemente señalar lo que ya es evidente. Aquí ha habido un acto de corrupción pretendiendo robarle las playas al pueblo”, censuró Molina Pérez.