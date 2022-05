El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, propuso esta mañana establecer un plan de país para atajar el crimen relacionado a las guerras del narcotráfico que han provocado varios asesinatos en el pueblo que lidera en los pasados días.

“Esto es un plan que no tiene que ver con partido. Esto es un plan de país que se debe elaborar”, insistió en conferencia de prensa.

“Tenemos que evaluar todo. Esto conlleva un ejercicio de un junte de todos los sectores, (incluyendo) el sector empresarial, el sector de gobierno, el sector religioso. Esto es un junte que se tiene que dar y yo creo que hoy hay una oportunidad extraordinaria que no había ayer, porque hoy se empieza a construir un nuevo Puerto Rico en los próximos 30, 40 años con las autoridades de los Estados Unidos. Así que, yo creo que hay que sentarse a elaborar un plan de país y no programas de gobierno”, reiteró al indicar que, aunque no ha conversado directamente con el gobernador Pedro Pierluisi sobre el asunto que afecta a su pueblo, el Primer Ejecutivo ha estado al tanto mediante comunicaciones con la Policía Estatal.

PUBLICIDAD

Miranda Torres aseguró que ha entablado un plan de seguridad con las autoridades locales y estatales, incluyendo la pericia de los coroneles Luis F. Miranda y José Luis Caldero; la secretaria de desarrollo humano del municipio, Aida I. González; el director del Negociado de Operaciones de Campo de la Policía Estatal, el coronel Juan Cáceres; y el comandante del área de Caguas y teniente coronel Manuel De Jesús Treskow.

Por su parte, González Santiago aseguró que, desde la base comunitaria, se están persiguiendo maneras de proteger a sus compueblanos y de estabilizar el bienestar colectivo. Reiteró que desde la oficina que dirige pone a la disposición el desarrollo social y autogestión comunitaria, cultural, educación municipal, recreación y deportes y servicios a la ciudadanía con el fin de mantener un entorno saludable desde las comunidades, entre otros. Por lo tanto, se reunirá mañana con los líderes comunitarios para delinear las necesidades primarias y, de esta manera, facilitar su atención.

“Ya hay una intervención de seguridad. Mi área es trabajar lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la estrategia social. Nosotros (las comunidades) nos reunimos (periódicamente), pero obviamente al ocurrir este evento, colapsa un poco la situación de los líderes (comunitarios) y es (decirles) ‘estamos aquí. ¿Qué hay que estabilizar (primero)? ¿La parte emocional?’ Pues, vamos a entrar con ese apoyo”, explicó al lamentar que las actividades criminales opaquen a los ciudadanos ejemplares de las comunidades afectadas.

Fue ayer que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NEPR) ocupó la barriada Morales con aras de frenar la guerra de control entre dos pandillas rivales. Es precisamente este conflicto que dio paso a varias balaceras en vías públicas y que ocasionaron la muerte de una inocente, la docente retirada Margarita Rodríguez Morales, de 73 años y residente de Yabucoa, quien se encontraba frente a un salón de belleza aledaño a la carretera PR-189 cuando le alcanzaron las balas. También, un pistolero hirió ayer al agente José López, adscrito a la División de Drogas, mientras diligenciaba una orden de arresto.

PUBLICIDAD

“Desde el mismo domingo que ocurrió el evento de los tiroteos de estos individuos que eran los que se estaban acechando por todo el área de Caguas, el alcalde se comunicó con nosotros, puso a la disposición la Policía Municipal de Caguas completa para trabajar tanto con nosotros en lo que es la investigación, la colaboración, el impacto que se hizo en la barriada Morales y la fase comunitaria y todo lo que tenga que ver con restablecer el orden”, detalló De Jesús Treskow a este diario. “Vamos a continuar hasta tanto logremos el arresto de las personas que mataron a Margarita Rodríguez e hirieron al agente José López en la madrugada de ayer”, prometió.

“Tú tienes que estrangular a la organización (criminal), porque eso es un negocio. Así que, ¿qué tú haces? Hagan la matemática, ¿cuánto le representa un día sin operar? Así que, eso es lo que estamos haciendo día a día”, planteó Cáceres.

De Jesús Treskow afirmó que el comisionado del NEPR, Antonio López Figueroa, ha estado involucrado “directamente” con la implementación de estrategias para frenar la violencia, que incluye “muchas rondas y muchas acciones” de parte de los agentes y la ubicación de policías en áreas de alta actividad criminal, más allá de la barriada Morales.

La cantidad de los oficiales destacados en esta vigilancia y las estrategias específicas permanecen ambiguas, porque, según el alcalde, “no quisiera que el enemigo sepa” qué se está haciendo para detenerlos.

“Puedo dejarles saber a la gente que seguirán habiendo sorpresas para estos criminales”, acertó Cáceres al descartar que la limitación de personal afecta la efectividad de la investigación.

PUBLICIDAD

Según confirmó De Jesús Treskow a Primera Hora, la lucha por el control está ligado con los actos delictivos del fugitivo federal, Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro” y quien es líder de la organización La Lorenzana. Torres Delgado es, además, señalado como el autor intelectual de la masacre del 7 de diciembre de 2021 en Cidra, que cobró la vida de cinco personas y por un doble asesinato reportado en la autopista entre Salinas y Guayama.

“Sí, tiene que ver con la organización criminal de Nelson Torres que lidera una de las organizaciones que está teniendo problemas con los puntos de droga. Aparentemente, hubo problemas en la barriada Morales por el control de ese punto, las personas intentaron apoderarse del mismo. Aparentemente lo lograron, porque se desató la guerra. Estamos trabajando en muchos lugares que tiene que ver con las áreas que maneja este individuo, Nelson Torres”, aseguró.

Hasta esta mañana, a seis personas sospechosas de estar involucradas en estos crímenes han sido arrestadas y las autoridades han efectuado varios allanamientos relacionados a estos actos delictivos, donde se ocuparon dos armas largas, chalecos antibalas, cientos de municiones, aproximadamente mil cápsulas de “crack”, un caimán y tres vehículos, de los cuales dos fueron hurtados mediante “carjacking”.

De Jesús Treskow aseguró que cuenta con “muy buena información” de parte de la ciudadanía en la continuidad de la pesquisa. Por lo tanto, prevé más arrestos en los próximos días.

“Nos está llevando a tener buenos resultados. Tenemos muchos grupos de trabajo en la calle investigando ahora mismo y esperamos pronto resultados positivos”, indicó.

Si tiene información que ayudaría a esclarecer los crímenes, puede comunicarse al (787)343-2020. Se indicó que toda llamada se tratará con estricta confidencia.