El alcalde de Caguas William Miranda Torres, confirmó hoy que hizo un referido contra el presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres, por el alegado uso de recursos costeados con fondos públicos y vehículos oficiales para su beneficio personal, según denuncias de varios legisladores y exempleados del ayuntamiento.

Agentes del Negociado adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) diligencian desde esta mañana una orden de allanamiento en la Oficina de Tecnología e Información y en la Legislatura Municipal del municipio autónomo de Caguas, como resultado de una investigación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

“Yo lo refiero a él, como refiero a cualquiera, yo he referido gente que ha estado muy cerca de mí por muchos años, pero con tristeza hay que hacerlo. Hubo unos señalamientos de unos exlegisladores y de empleados supuestamente de mal uso de equipo y recursos de aquí de la legislatura”, detalló Miranda Torres a medios televisivos.

El ejecutivo municipal, indicó que Torres hace un mes designó a una persona como su interino mientras se lleva a cabo la investigación.

Al ser cuestionado por la prensa sostuvo que no tiene ni idea de los documentos o evidencia que busca el NIE ya que le sorprendió la movilización de los agentes durante la mañana de hoy.

“Yo amanezco mi día hoy fantásticamente y sigo con mi agenda... de momento siete vehículos del NIE que llegan ahí al tercer piso. Así que para yo creo que es injusto para el pueblo que tu hagas este tipo ‘show off’ porque hasta lo que están buscando se lo pudimos haber suministrado. Todo el mundo tiene aquí instrucciones de que estén colaborando”, sostuvo en un aparte con periodistas.

Agregó que entiende que el personal del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y de la Oficina de Ética Gubernamental ya visitaron esas oficinas.

“No sé cuál es la motivación de que esta gente llegue de esta forma”, puntualizó.

“La forma en la que se ha actuado, tengo llamadas de mi hijo, de mi esposa, de familiares...terrible. O sea, que lo que hacen es manchar lo que nosotros hemos vivido en los últimos meses y años, hacer este tipo de acción no ayuda en nada. No me han pedido nada. Mi División Legal está trabajando con lo que le están pidiendo”, sentenció.

Dijo que tiene una relación de amistad con Torres de muchos años y lamentó lo que está sucediendo.

El alcalde negó que esté implicado en esta pesquisa y dijo que la Legislatura Municipal es un ente aparte cuando le cuestionó sobre el despido del secretario de ese organismo Manuel Arturo Díaz, que fue quien fue la persona que se alega que levantó las denuncias de primera intención.

“Yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo que ver nada con la acciones que se toman en la legislatura municipal”, soltó.