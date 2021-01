El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, decretó tres días de duelo y ordenó izar las banderas a media asta tras la muerte esta tarde de tres policías de Carolina.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Aponte Dalmau dijo que la muerte de los tres agentes es “la noticia más triste que he recibido en mucho tiempo”.

Los tres policías (dos municipales y uno estatal) murieron esta tarde durante una persecución que culminó en la avenida Román Baldorioty de Castro frente al hotel Embassy Suites en Isla Verde.

Las autoridades todavía buscan al pistolero, que huyó en un automóvil marca Hyundai Accent, color blanco, el cual fue abandonado en el sector Calle Cuatro del residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce.

PUBLICIDAD

A continuación, lee en su totalidad el mensaje de Aponte Dalmau:

Saber que dos de nuestros policías municipales y otro de la Policía Estatal de Carolina hayan perdido sus vidas víctimas del crimen y que, en el altercado, otro policía estatal haya resultado gravemente herido durante el cumplimiento de su deber, es la noticia más triste que he recibido en mucho tiempo.

Me duele que estos servidores públicos, hayan defendido con su vida nuestra Ciudad. Todos los policías en Carolina trabajan en equipo en la lucha contra la criminalidad y ahora tenemos un motivo más, para no menguar nuestros esfuerzos. Les aseguro que no vamos a descansar hasta que logremos arrestar y enjuiciar a los criminales responsables de este despreciable acto.

Hoy me reitero de forma firme y contundente que seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la paz y la seguridad que todos merecemos tener.

Para honrar la vida, valentía y sacrificios de estos policías he declarado tres días de duelo en nuestra Ciudad izando a media asta las banderas como símbolo de nuestro dolor y profundo agradecimiento. Desde mañana martes hasta el jueves procuraremos que se icen los colores nacionales en señal de nuestro luto y en representación de la dignidad y respeto que merecen nuestros policías caídos.

Además, comprendiendo la terrible angustia que ha llegado inesperadamente a las familias de nuestros agentes y el impacto emocional que esta noticia ha generado dentro del componente de seguridad municipal, el doctor en psicología que atiende a nuestra fuerza trabajadora estará ofreciendo sus servicios desde mañana en la mañana a todos los agentes y compañeros de la Gerencia de Seguridad que así lo requieran. Del mismo modo, hemos puesto estos recursos a la disposición de la familia de los policías municipales fallecidos hoy pues son ellos los más afectados dentro de esta situación.

Mis más sinceras condolencias para la familia de estos héroes que dieron su vida en el cumplimiento del deber y mis oraciones están dirigidas para que el Dios Misericordioso obre en favor de la salud de los otros policías afectados.