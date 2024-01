El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, calificó como un hecho aislado la primera masacre de 2024 que cobró la vida de cinco presuntos miembros de una organización criminal de Fajardo, mientras transitaban por el expreso PR-53, por la salida 5 en dirección a su pueblo.

El grupo de seis personas salió de una gallera en el barrio Mariana, en Naguabo, cuando a eso de las 9:40 p.m. fueron acechados y atacados por sicarios armados con rifles que transitaban en varios vehículos mientras pasaban por su municipio en ruta a Fajardo.

“Es algo fuera de lo común...yo me entero porque a eso de las 9:30 (p.m.) yo estaba en una actividad de jóvenes y mi mamá me llama para informarme que estaban escuchando impactos de bala. Mi padre me dice: están disparando. Yo arranco para casa de mis viejos y cuando llego todos los vecinos salen preocupados. Cuando miramos hacia la autopista nos damos cuenta de que había un corre y corre de agentes federales como estatales persiguiendo a un joven que se salió del vehículo y sobrevivió al atentado”, narró Rivera Báez.

Los residentes de las comunidades aledañas al lugar, donde al menos en ocho de ellas se escucharon fuertes las ráfagas de disparos ya que se utilizaron rifles, se encuentran preocupados ya que no están acostumbrado a estos niveles de violencia, observó.

Por tal razón, el alcalde coordinó con el personal de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para que acudan esta tarde a brindarles apoyo emocional a los residentes, muchos de ellos adultos mayores, que se encuentran angustiados por el incidente.

“Es un incidente aislado, que no es de nuestro pueblo, pasó en la autopista, pero nosotros entendemos que no afecta directamente a las comunidades. Lo importante aquí es que ninguno de los vecinos tuvo daños y que gracias a Dios no tenemos nada que lamentar en nuestro pueblo. Sí lamentamos que estos jóvenes, a temprana edad, fallecieron en esta masacre.

Durante la noche de ayer, según indicó, recibió llamadas del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, del comisionado de la Policía Antonio López Figueroa, quien le dejó saber que los sucesos no estaban relacionados con su pueblo, y del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

“Los residentes de Ceiba deben estar tranquilos de que la Policía Estatal y la Policía Municipal va a trabajar en conjunto para brindarle seguridad a nuestro pueblo y que no tiene nada que ver con ningún residente de nuestro pueblo”, subrayó el ejecutivo municipal.