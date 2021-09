“Es una tragedia inesperada”.

Así exclamó el alcalde de Las Marías, Edwin Soto, al reaccionar al asesinado de dos hombres cuyos cadáveres fueron localizados esta mañana en el kilómetro 1.7 de la carretera PR- 407, en el barrio Alto Sano.

“No son de Las Marías, ¿Cómo llegaron a ese lugar? No sabemos. Es un barrio bueno. Si son de Mayagüez tienen que pasar todos esos barrios Leguisamo, Miradero y subir a Alto Sano, que es un pueblo bonito de Las Marías, es un pueblo alto, es decir que no es un sitio aislado, que no vive gente”, comentó Soto, quien lamentó que su municipio hubiese sido el escenario de la doble ejecución.

Durante la noche, los vecinos escucharon detonaciones, pero no pudieron identificar en qué área. Una patrulla dio varias rondas sin divisar los cuerpos debido a la oscuridad del sector.

El alcalde, quien insistió que se encuentra preocupado al igual que su población, anticipó que solicitará a más patrullaje por su municipio para prevenir que sea utilizada por gatilleros del bajo mundo para cometer asesinatos.

“Nos preocupa, no estamos acostumbrados a esas noticias de esos crímenes así y lamentablemente de jóvenes también que tienen un futuro por delante...con los que he hablado se sienten preocupados, impresionados. Al principio nadie sabía quién era, por lo menos ya saben que no son de aquí, por lo menos el que yo pude observar porque el otro está bocabajo en las yerbas y no se ve. Están un poco más tranquilos porque no son de Las Marías, pero le quita la tranquilidad porque pasó una tragedia inesperada”. Declaró el ejecutivo municipal.

En los pasados 20 años, solo se habían reportado dos asesinatos en Las Marías: el de un comerciante en medio de un asalto en el año 2013 y un caso de asesinato y suicidio producto de la violencia doméstica en el 2014.

De acuerdo con la investigación, las víctimas podrían ser de un residencial de Mayagüez donde se libra una guerra vinculada con el narcotráfico.

Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, las víctimas de entre 25 a 30 años, fueron halladas a eso de las 7:30 a.m. de hoy, lunes, sobre el pavimento con impactos de bala, las rodillas laceradas y las manos atadas.

El director de la División de Homicidios de Mayagüez, teniente Aníbal Pérez, indicó que no descartan que las víctimas hubiesen sido secuestradas de otro lugar y ejecutadas en ese paraje.

También dijo que se ha hecho contacto con los familiares para iniciar el proceso de identificación.

El agente José Acevedo tiene a cargo la investigación.

En lo que va de año han ocurrido 419 asesinatos, 69 más que los reportados a esta fecha en el 2020.