La Policía informó la radicación de cargos criminales contra un hombre de 46 años por presuntamente brindar información falsa sobre un robo que había reportado en Cidra.

Según informó la Uniformada, se trata de Félix A. Figueroa Rivera, residente en Comerío, contra quien la Fiscalía presentó cargos luego de una investigación realizada por agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.

De acuerdo con la información, Figueroa Rivera se presentó al distrito policiaco de Cidra y alegó que, mientras realizaba un retiro en un cajero automático ubicado en la avenida Luis Santos, un individuo lo intimidó y lo obligó a extraer más dinero, despojándolo de $440. El incidente habría ocurrido durante la madrugada del jueves, 9 de julio.

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Sin embargo, durante la investigación y la recopilación de evidencia digital, los agentes comprobaron que el delito no ocurrió.

El caso fue consultado con el fiscal Juan C. Goyco, quien instruyó radicar cargos por violación al artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico, relacionado con declaración o alegación falsa sobre delito.

La evidencia fue presentada ante la juez Nereida Salvá Sandoval, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $10,000, que el imputado no pudo prestar.

Figueroa Rivera fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, señalada para el 29 de septiembre.

El agente José González, bajo la supervisión del sargento José Medina, estuvo a cargo de la pesquisa.