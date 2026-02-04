La teniente Martha Méndez Fernández, directora de Patrullas de Carreteras de Manatí, informó que mañana jueves, 5 de febrero, un tramo de la carretera PR-137 estará cerrado al tránsito en ambas direcciones mientras se recrea una escena de accidente fatal.

El cierre, a la altura del kilómetro 4.6 de Vega Baja a Morovis, en ambos sentidos se va a efectuar a partir de las 2:00 p.m.

Se exhortó a los conductores a tomar como rutas alternas las carreteras PR-155 y la PR-149 con anticipación. No se informó el tiempo que se estima que va a estar cerrada la vía.

Se trata del caso de una madre y su bebé de un mes de nacida que murieron el 22 de noviembre de 2025, cuando un conductor que transitaba en estado de embriaguez invadió el carril e impactó el vehículo de frente. El esposo de las víctimas sufrió lesiones corporales.