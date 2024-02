Luego que varios inmigrantes perdieran la vida ayer cuando la embarcación en la que intentaban ingresar clandestinamente a la Isla zozobró frente a las costas de Quebradillas, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, advirtió que esta práctica ilegal representa un riesgo para la seguridad pública al poner en peligro vidas humanas y generar violencia, abusos y extorsión.

“El trasiego de seres humanos es la importación ilegal de personas a un país mediante la evasión deliberada de las leyes de inmigración. Trasladar seres humanos como carga, representa miles de millones de dólares para las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al trasiego de personas”, detalló el HSI en un comunicado.

“El mensaje tiene que ser claro, arriesgar la vida en un viaje por el mar en una embarcación no apta para navegar, no puede ser una opción. A los contrabandistas no les preocupa el bienestar de las personas; para ellos es sólo un negocio”, dijo la Agente Especial a cargo del HSI en San Juan, Rebecca C. González Ramos. “No queremos perder más vidas ante esta práctica”, añadió.

Según el comunicado, “en la tarde de ayer fueron rescatados aproximadamente 30 individuos de nacionalidad dominicana, que llegaron en una “yola”, (una embarcación de fabricación casera) a la costa norte de Puerto Rico (Camuy y Quebradillas), entre estos un menor de edad y una fémina en estado de embarazo. Esta embarcación zozobró en la orilla de un área rocosa en la Playa Puerto Herminia, ocasionando dos muertes. Los diferentes componentes de rescate se encuentran aun buscando si existen cuerpos por recuperar. Esto es demasiado habitual en este tipo de viajes marítimos ilícitos, principalmente porque estas embarcaciones no son seguras para viajar en alta mar y no están preparadas para afrontar los peligros al navegar”.

Algunos de los riesgos que enfrentan las personas que participan en éste tipo de travesía, además de la posibilidad de perder la vida en el mar, según el HSI, son los de sufrir agresiones y abusos como violaciones, maltrato físico, secuestros y robos, a manos de los traficantes. Además, las personas que son objeto de tráfico ilícito pueden verse forzadas a situaciones de trata humana a su llegada a Estados Unidos y sus familias pueden ser extorsionadas.

“Para el HSI es una prioridad identificar y encausar a las personas envueltas en la organización de estos viajes, que se lucran de la vulnerabilidad de individuos que desconocen a que se atienen. No podemos hacerlo solos. Pedimos a los familiares que no patrocinen planes de viajes marítimos ilegales que pongan en peligro la vida de sus seres queridos.”, sentenció González Ramos, quien exhortó al público a comunicarse al 787-729-6969 si tiene información relacionada a este tipo de delito.