El confeso asesino del empresario Adam Ahnang y quien fue testigo principal de la Fiscalía federal para lograr la convicción de su esposa, Aurea Vázquez Rijos, en este sonado crimen reportado en el 2005, Alex “El Loco” Pabón Colón tendrá que cumplir 18 meses de prisión.

La pena le fue impuesta por la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, luego de que incumpliera con las condiciones de libertad supervisada y fuese buscado para arrestarlo por más de un año y medio.

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La orden de arresto se emitió el 9 de agosto de 2024, pero no fue atrapado hasta el 20 de febrero de este año.

La decision de reingresarlo a prisión se dio el pasado martes, cuando la jueza federal realizó la vista de revocación de la Libertad supervisada.

Durante el proceso, Vázquez Rijos se quejó de que Pabón Colón fuese representado por un defensor público. A días de la vista, se designó a la abogada Kendys Pimentel a realizar el proceso probono.

El confeso asesino fue sentenciado a 19 años en prisión y cuatro años de libertad supervisada. Llevaba unos ocho meses bajo este último término cuando los oficiales de probatoria José Lozada y Luis Encarnación sometieron una moción en la que se estableció que Pabón Colón había incumplido con varias disposiciones impuestas en su libertad supervisada.

La primera violación que se le adjudica a Pabón Colón es registrar nuevos crímenes a nivel local o federal. También se le señala por incumplir las instrucciones del oficial de probatoria y de las condiciones impuestos por el juez federal Daniel Domínguez.

Durante el juicio de Vázquez Rijos, Pabón Colón confesó que asesinó al empresario en septiembre de 2005, porque su esposa lo contrató para cometer el crimen. Alegó que le iban a pagar $3 millones.

“Ella me hablaba de que quería matarlo por una fortuna que tenía el canadiense”, sostuvo Pabón Colón en el juicio.

Vázquez Rijos, la hermana de esta- Marcia Vázquez- y la expareja de esta última, José Ferrer Sosa, resultaron convictos por el crimen en el 2019. Fueron sentenciados a cadena perpetua.