El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, informó que esta madrugada se diligenciaron siete órdenes de allanamiento en cuatro residenciales públicos de Cataño, en reacción a incidentes de violencia recientes entre pandillas por el control de los puntos de drogas.

“Esto tiene que ver con los asesinatos recientes en Cataño y Guaynabo. Sabemos que hay una lucha de poder otra vez por el narcotráfico, por los puntos de drogas que operan entre Cataño y Guaynabo específicamente”, dijo González Falcón en entrevista con Primera Hora.

Los residenciales intervenidos son Juana Matos, El Coquí, Las Palmas y Jardines de Cataño, donde se han arrestado a 11 personas y se han ocupado cinco armas de fuego las cuales serán analizadas posteriormente en el laboratorio de balística del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para compararlos con los casquillos levantados en las escenas del crimen.

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González Falcón confirmó que uno de los 11 detenidos es sospechoso de un asesinato, pero no reveló otros detalles sobre el caso o su identidad. Una adulta mayor de 62 años, una joven de 20 se encuentran entre el grupo. Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos.

“También ocupamos vehículos donde se ven armas de fuego los vamos a estar sellando, ocupándolos, para sacar órdenes de allanamiento más tarde y sustancias controladas”, agregó González Falcón.

En uno de los apartamentos allanados había un niño de un año de edad, por lo que el Departamento de la Familia tomó su custodia de emergencia.

Estos casos serán consultados con la Fiscalía de Bayamón y el Procurador de Menores, respectivamente.