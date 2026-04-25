Agentes de la división de Inteligencia y Arrestos de la Policía en Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia en Coamo, durante la que arrestaron a dos individuos, luego que ocuparan armas y drogas en la vivienda.

Según informó la Policía, la vivienda allanada ubica en la calle Matilde Reyes del pueblo de Coamo, justo detrás del cuartel de la Policía de ese municipio.

En el lugar se arrestó dos hombres, identificados como Miguel A. Marrero Goycochea, de 40 años, contra quien pesaba una orden de arresto por desacato, y Josué David Ortiz, de 19. Alegadamente a estos se les ocupó dos bolsas con picadura de Marihuana, cuatro cigarrillos con picadura de marihuana, un envase con picadura de la misma droga, un dispensador con picadura de marihuana y $102.75 en efectivo.

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Miguel Marrero Goycochea. ( Suministrada )

Contra estos se radicaron cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. EL caso fue presentado ante la jueza Mariely Paradizo Pérez, quien encontró causa para arresto y les impuso una fianza global de $13,500, la que prestaron.

Josué David Ortiz. ( Suministrada )

De acuerdo con la Policía, la residencia era utilizada para almacenar armas y drogas. Aunque en la residencia no se incautaron armas de fuego, las autoridades indicaron que en un área cercana a la vivienda se ocupó un rifle Génesis, balas calibre nueve milímetros, calibre 45, un peine de un arma de fuego y una balanza digital.

En la intervención participaron agentes de Servicios Técnicos de la comandancia de Aibonito, y de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de las áreas de Ponce y Guayama, y Unidad Canina.

Según el informe emitido por la Oficina de Prensa de la Policía, estas intervenciones son parte de un plan de trabajo ordenado por el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en respuesta a los últimos incidentes violentos registrados en la zona.