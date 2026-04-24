El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano radicó, hoy, una querella en la Policía tras ser amenazado, por segunda ocasión, por el mismo individuo.

“En el día de ayer, un individuo al que puedo identificar, me amenazó de manera violenta y temeraria en el casco de Río Piedras. Esta es la segunda vez que el individuo se me acerca para amenazarme e intimidarme”, aseveró Serrano, en un comunicado de prensa.

No es la primera vez que el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico radica querellas por amenazas y acoso, recordó que en julio de 2024, acudió a la División de Delitos Mayores de la Policía por cuatro incidentes violentos en su contra.

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“Ayer comencé a hacer la querella, pero por seguridad, me fui del lugar acompañado hasta mi carro, pues era de noche. Hoy la culminé y espero que la Policía haga su trabajo. Ya me comuniqué con el Superintendente y la Superintendente Asociada para dejarles saber de estas amenazas. Además, pediré una orden de alejamiento en el Tribunal de San Juan”, añadió Serrano.

Para finalizar, el activista denunció que lo que le ocurrió “es producto del clima de intolerancia y odio que fomentan algunos líderes fundamentalistas. Al deshumanizarnos, le dan permiso a la ciudadanía para atacarnos y violentarnos. Responsabilizo a quienes promulgan el odio por cualquier cosa que me pase. Esto tiene que parar ya. Puerto Rico es de todos los que vivimos aquí y merecemos vivir en paz”.