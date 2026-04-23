La Policía de Puerto Rico, al momento, no asignará una escolta ni prestará seguridad personal al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, luego de que este recibiera anoche una amenaza de muerte tras haber achacado unos recientes asesinatos en su pueblo a una guerra entre narcotraficantes.

Sin embargo, el coronel Orlando Rivera Lebrón, superintendente asociado de la Policía, informó que han aumentado el patrullaje en las zonas donde el alcalde suele realizar sus funciones, así como han aumentado la presencia de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito en la zona para indagar en la presunta amenaza de muerte.

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Pese a la determinación, el coronel aceptó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que “todas las amenazas, verdad, hay que cogerlas con seriedad, porque no sabemos de quién es que vienen. Podría estar en riesgo, verdad, porque no tenemos la intención de estas personas que llamaron amenazando y poniendo la seguridad del señor alcalde en entredicho”.

Rivera Lebrón comentó que ha quedado en manos de la Policía Municipal de Coamo la seguridad personal de García Padilla.

De inmediato, se le cuestionó al funcionario qué debe hacer para cuidarse en momentos en que está amenazado de muerte. Respondió que: “Bueno, al tener conocimiento de que hay una amenaza contra su persona, entiendo yo que en su carácter personal él tendría que cambiar la rutina, verdad. Un ejemplo, si él frecuenta un cafetín todos los días o un colmado, pues, por su seguridad tiene que estar pendiente. No obstante, a él le corresponde de igual manera colaborar con nosotros en su seguridad personal”.

Sobre las acciones para proteger a la comunidad en general en Coamo, el coronel informó que se ha intensificado el patrullaje preventivo con personal del distrito.

“Nuestro personal está atento, y nos hemos escatimado de recursos durante la mañana de hoy”, aseguró.

Mientras, detalló que “nuestro personal está realizando una investigación para tratar de dar con las personas que hicieron esta llamada amenazante sobre el primer ejecutivo de Coamo”. Precisó que la pesquisa está a cargo del CIC de Aibonito, al igual que los recientes asesinatos registrados en la zona.

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Como parte de la investigación, el funcionario indicó que entrevistarán al alcalde para que revele la información que ha alegado públicamente conoce sobre los incidentes que se han dado en su municipio y las personas que pudiesen estar involucradas.

“Se va a sentar, lo van a entrevistar, cuáles son esas personas y de ser necesario, pues, esas personas se citarán y se traerán para interrogatorio dentro, verdad, de la cuestión investigativa”, contestó el funcionario a la prensa.

De paso, no descartó que, de necesitar ayuda, se solicite la intervención de las autoridades federales. Pero, hasta el momento, tal acción no ha ocurrido, según dejó claro.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, mostró apoyo de parte del gobierno de Jenniffer González Colón a favor del alcalde de Coamo.

“El señor alcalde de Coamo es una persona responsable, seria, al igual que todos los oficiales electos en Puerto Rico, y queremos darle un mensaje al pueblo de Puerto Rico de que se pueden discrepar en las ideas, podemos tener diferencias a nivel de la discusión pública, en posturas, pero aquí los oficiales electos son personas que el pueblo de Puerto Rico eligió libre y voluntariamente. Ese tipo de amenazas no pueden ser una conducta que se repita porque tienen consecuencias. Así que esas personas, el llamado a hacer a la ciudadanía, a pensarlo dos veces antes de hacer una inclinación, de hacer una amenaza a un oficial electo o a cualquier persona. Pero en este caso, las leyes de Puerto Rico son bien claras respecto a las consecuencias que hay jurídicas y de índole penal cuando se amenaza a un oficial o a un empleado público, un oficial electo y mucho más, a un alcalde irrespectivamente del partido en el que milita”, manifestó.