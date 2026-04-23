El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito tiene a cargo la pesquisa de una amenaza de muerte contra el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla por sus expresiones sobre la guerra entre narcotraficantes que tienen asediado ese municipio, donde se han reportado seis asesinatos este año.

La Policía de Puerto Rico, no hizo pública la información hasta que el propio alcalde levantó una denuncia en los medios de comunicación.

De acuerdo con la querella, a las 5:30 p.m. de ayer, martes, se recibió información de un confidente de la Policía en la que se advertía que integrantes de una organización criminal en Coamo “están planificando quitarle la vida al honorable alcalde Juan C. García Padilla”.

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Además, plantearon que habían establecido una vigilancia desde un negocio aledaño a su hogar para concretar las amenazas.

García Padilla, fue notificado anoche por el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón sobre la amenaza y que decidió que no se va a encerrar en su casa ya que confía en la investigación que está en curso.

“Yo he seguido mi vida normal, hoy tengo mi vida normal, le pido a mi pueblo que se mantenga con calma. La Policía está haciendo su trabajo, lo va a hacer, lo va a terminar y vamos a regresar a la normalidad”, sostuvo García Padilla, en una entrevista en el programa Hoy Día PR que se transmite por Telemundo.

“Son muchachos jóvenes, inmaduros que hacen comentarios que estoy seguro que no se van a concretar y que ellos saben muy bien, porque me conocen que voy a estar siempre del lado de las cosas buenas y de la justicia. Yo creo que no se va a concretar...vamos a continuar ahí al pie del cañón”, subrayó, el ejecutivo municipal.

En ese municipio se libra una guerra por el control de los puntos de drogas tras salir de la cárcel federal varios de los antiguos líderes quienes presuntamente intentan recobrar su liderato.

El asesinato más reciente se reportó a las 12:32 a.m. de este martes, cuando se encontró el cadáver baleado de Stanley Edney Zayas, de 37 años y vecino de Coamo, en el interior de una camioneta Chevrolet Silverado, color negro y del año 2005.

En la escena se recuperaron múltiples casquillos de bala como evidencia al igual que el vehículo.

Al presente no se ha establecido algún vínculo entre este crimen con el de una pareja reportado a las 9:14 a.m. del lunes, en el apartamento 122 del edificio siete del residencial Jardín del Edén, en Coamo. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo González Mateo de 41 años, con antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Yilennies Figueroa Burgos de 31 años.