El alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla, informó que las autoridades investigan una amenaza en su contra, situación que ha activado medidas de seguridad como parte del proceso.

En declaraciones escritas compartidas en su cuenta de Facebook, el ejecutivo municipal aseguró que las agencias de ley y orden atienden el caso, al tiempo que envió un mensaje de calma a los residentes de Coamo.

“A lo largo de estos años he enfrentado muchos retos, siempre dando la cara, siempre defendiendo a nuestra gente y nunca con miedo de decir la verdad. Hoy no será la excepción. Mi mensaje es claro: no vamos a permitir que el miedo gobierne a Coamo. Confío plenamente en Dios; Él es quien guía mis pasos y protege mi vida. Y con esa misma fe les digo a todos ustedes: no va a pasar nada”, manifestó.

El alcalde reiteró su llamado a la unidad y confianza del pueblo, subrayando que Coamo “es más fuerte que cualquier amenaza”.