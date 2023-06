El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra en proceso de obtener una orden del tribunal para el registro y allanamiento de una guagua Dodge RAM 1500, del 2021, color gris, que aparece registrada a nombre del cantante, rapero, trapero y compositor Bryant Myers, cuyo nombre de pila es Bryant Robert Rohena Pérez, que fue ocupada en los predios de una residencia del sector Monte Verde del barrio San Isidro en Canóvanas, donde asesinaron a un hombre e hirieron de bala a otros tres.

La directora del CIC de Carolina, inspectora Mabel Oliveras, indicó que una vez se diligencie la orden y se conozca si en la misma hay algún material ilícito y/o documentos, entre otra evidencia, se determinará cuándo será citado para ser entrevistado. En esta etapa no se sabe si el exponente utilizaba la guagua, vendió la cuenta, prestó la guagua, entre otras posibilidades.

PUBLICIDAD

Relacionadas Encuentran vehículo de Bryant Myers en escena de crimen de Canóvanas

Ni siquiera se ha establecido si estuvo en la fiesta de cumpleaños donde ocurrieron los hechos el viernes pasado a eso de las 8:15 p.m. en una casa con piscina cual había sido arrendada mediante una plataforma de alquiler a corto plazo, cuando gatilleros armados con pistolas y rifles abrieron fuego.

Sobre la identidad de la víctima, indicó que se les pidió a unos padres que se acercaron porque creen que se trata de su hijo a que acudieran al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para identificarlo, no obstante, debido a que su rostro tiene múltiples impactos de bala, hoy se les solicitó que llevaran sus placas dentales.

Si se corrobora su identidad, el fallecido no tiene antecedentes penales.

“Hasta el momento no lo hemos identificado, no tenemos un móvil, solo sabemos que fueron acechados, no sabemos si (los disparos) iban dirigidos a él o él llegó a cometer el delito”, respondió la inspectora Oliveras.

Los tres heridos de bala de 20, 23 y 26 años, cuya condición es estable, no han podido aportar ningún dato de valor a la investigación. En el tiroteo, un perro también resultó herido de bala.

En la escena también se ocuparon para investigación otros vehículos dos de ellos marca Hyundai Accent, uno del 2019, con gravamen de desaparecido y el otro del 2015 y un Ford Fiesta, color vino y del año 2013.