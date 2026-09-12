Dos mujeres, de 43 y 37 años, se enfrascaron en la mañana de este sábado en un altercado, que terminó a batazos y con una amenaza con un cuchillo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:20 a.m. en la calle 10 de la urbanización Corales, en Hatillo.

“Según informó el agente Miguel Hernández Rivera, adscrito al Distrito de Hatillo, dos mujeres, de 43 y 37 años, sostuvieron una discusión en la que ambas se agredieron. En medio del altercado, la mujer de 37 años, presuntamente utilizando un objeto contundente (bate), agredió a la perjudicada de 43 años y, además, la amenazó con un arma blanca (cuchillo)”, indica el parte policiaco.

La mujer golpeada fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Mientras tanto, la agresora de 37 años fue puesta bajo arresto en lo que se realiza la investigación.

Se informó que el caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos correspondiente.