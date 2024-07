Aunque la octogenaria Alba Moreno está a salvo luego de que un malhechor la arrastrara por el suelo y le arrebatara su cartera en Bayamón, aún sufre las consecuencias del crimen, dolor que se manifiesta tanto en moretones físicas, así como en afecciones emocionales.

“Tengo mucho miedo”, lamentó la señora en entrevista con TeleOnce.

“Ahora no me voy a atrever a salir sola por ahí. Me ha cambiado la vida de tal manera que estoy con una depresión increíble. Yo no dormí anoche. A las 4 de la mañana yo estaba despierta”, continuó.

Los hechos fueron capturados por las cámaras de seguridad del área e ilustran que, a eso de las 2:59 p.m., Moreno caminaba apoyada de un bastón y con su cartera hacia un supermercado en el Bayamón Market Place con el fin de depositar dinero para comprarse una nevera nueva.

Luego, en el vídeo se aprecia un automóvil blanco marca Chevrolet Malibú que retrocedió y se le acercó. De ese vehículo, salió el pasajero con el rostro cubierto, le agarró la cartera a Moreno, donde guardaba su licencia de conducir, dos tarjetas del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) y $660 en efectivo.

La agresión provocó que Moreno cayera al pavimento y fuera arrastrada. Acto seguido, el malhechor huyó en el mismo carro blanco.

“Yo pegué a gritar ‘¡me asaltaron, me asaltaron! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme!’”, relató al noticiario.

“Tenía tanta fuerza que yo no pude. Luché. Aquí están las huellas. Yo luché”, comentó.

Quien salió del carro y cometió el crimen fue identificado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) como Alfredo J. López Sánchez, de 39 años y quien tiene antecedentes por robo y posesión de sustancias ilícitas.

López Sánchez fue arrestado poco después en Aguas Buenas como resultado de una investigación del equipo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y una búsqueda intensa por parte de diferentes unidades de la Policía, entre estas Vehículos Hurtados.

“Los felicito, que han hecho tremendo trabajo”, celebró Moreno ante las cámaras televisivas.

Según reportó TeleOnce, la Oficina de Ayuda al Ciudadano del municipio de Bayamón le brindará asistencia a Moreno y la ayudará a recuperar sus documentos personales.