Un nonagenario que sufrió un accidente con un elevador al mediodía de hoy, martes, en la calle Luis Muñoz Marín, Parcelas Marías en Añasco, falleció posteriormente en el Centro Médico de Mayagüez.

Según la investigación preliminar, a eso de las 12:45 del mediodía se recibió una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertando sobre una persona pillada en un elevador.

Al llegar los agentes encontraron a Lorenzo Orsini Méndez de 93 años, en el piso de su residencia con una herida de gravedad en el pie izquierdo el cual se desprendió al quedar pillado.

La agente Wanda Rodríguez adscrita al distrito de Añasco, se hizo cargo de la investigación.